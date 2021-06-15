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Мощный водопад появился в переулке Солдатском после ливня в Ростове

Мощный водопад появился в переулке Солдатском после ливня в Ростове
После обильного ливня затопило все дорожные артерии Ростова-на-Дону. В Западном микрорайоне появился даже настоящий водопад из дождевой воды. Фотографии необычного явления очевидцы опубликовали в социальных сетях 17 июня.

Из-за старых ливневок после каждого дождя улицы города заполняются водой. Однако в этот раз осадков выпало настолько много, что образовался целый водопад. Вода каскадом стекает с уличных лестниц и других возвышений в переулке Солдатском. Оттуда водопад впадает в огромные реки на дороге.

Как сообщал Rostov.ru, из-за обильных ливней город практически утонул в семибалльных пробках в утренний час пик. В некоторых местах уровень воды был настолько высоким, что на место отправляли спасателей. Они откачивали воду и помогали людям переходить дорогу.

Непогода продлится еще как минимум сутки. На следующий день, 18 июня, снова объявлено штормовое предупреждение. Не исключено, что город снова превратится в сплошные реки и озера.

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