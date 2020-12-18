После болезни скончался завкафедрой анестезиологии и реаниматологии РостГМУ

В донской столице после болезни скончался заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РостГМУ, доктор медицинских наукВладимир Женило. Заслуженный врач РФ умер 20 декабря. Причина смерти научного деятеля пока не известна. Не исключено, что он скончался из-за коронавируса.«Панихида состоится 22 декабря в 12.00 в УЛК-1, 1-й этаж, вход - с торца здания. Говорите, что на похороны профессора. Все охранники будут предупреждены», - отмечено в социальной сети РостГМУ.Женило родился 14 марта 1953 года в хуторе Светлом Кашарского района Ростовской области. Окончив на «круглые пятерки» Кашарскую среднюю школу, он поступил в Ростовский государственный мединститут. После учебы в РГМИ работал врачом-терапевтом и анестезиологом-реаниматологом в Кашарской ЦРБ, затем – в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону.