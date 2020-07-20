В Ростове умер главный внештатный анестезиолог-реаниматолог области, переболевший COVID-19
В Ростове-на-Дону 21 июля скончался главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Игорь Дударев. Донской врач умер в больнице, в которой проходил лечение от COVID-19. По информации источника DonDay.ru, последние результаты теста на коронавирус у Дударева были отрицательными.
Как стало известно, 59-летний мужчина переболел коронавирусной инфекцией. Болезнь и лечение сильно сказались на его здоровье. У больного возникли осложнения на сердце, поэтому последние дни Игорь Валентинович лежал в реанимации в тяжёлом состоянии.
Напомним, Дударев также занимал должность главного врача хирургии в городской больнице № 1 им. Семашко. Кроме того, Игорь Валентинович имел звание заслуженного врача России. Он являлся доктором медицинских наук, доцентом, профессором кафедры анестезиологии и реаниматологии РостГМУ, врачом анестезиологом-реаниматологом высшей категории. Врачебное дело стало семейным поприщем. По стопам отца пошёл его сын, Сергей Игоревич Дударев. Он занимает должность колопроктолога в Ростовской областной клинической больнице.