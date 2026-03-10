Фото: Виталий Шульга

Редкого солнечного окуня выловил рыбак из Новочеркасска. Виталий Шульга похвастался уловом в социальных сетях.Заядлый любитель рыбалки отравился за уловом 28 февраля на теплый канал ГРЭС. Его еще называют ерик Дриганов. На опарыш с мотылем ему попался солнечный окунь.Отметим, что этот «чужак» из Северной Америки. В водоемах донского региона солнечного окуня обнаружили впервые еще в 2019 году. Рыба рано достигает половой зрелости, плодовита и прожорлива. Окунь предпочитает кладки икры и мальков рыб. Тем самым угрожает местной ихтиофауне.