Населенный пункт в Красносулинском районе столкнулся с угрозой подтопления

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Населенный пункт в Красносулинском районе Ростовской области столкнулся с угрозой подтопления. Об этом заявляют жители поселка Розет.Проблема началась два месяца назад, когда на улице Советской произошел прорыв водопроводной трубы. В результате аварии были затоплены участки на улицах Советской и Степной. Местные жители неоднократно обращались к властям, но их обращения остались без внимания.Лишь 28 декабря на место прибыла ремонтная бригада. Однако специалисты не смогли остановить утечку, и вода продолжает прибывать.Жители поселка пытаются справиться с ситуацией самостоятельно: они прокладывают дренажные каналы и возводят временные заграждения. У многих уже затоплены подвалы и дворы. Проезд по дорогам поселка на легковом транспорте стал практически невозможен.Скоро начнутся морозы, вода на проезжей части может замерзнуть. Весь поселок превратится в один сплошной ледовый каток.