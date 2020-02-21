Популярный блогер обозвала дончанку Костенко быдлом



Уроженка Ростовской области - супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко - вновь попала в обзор популярной блогерши Елены Миро. Девушка вытащила из недр «Инстаграма» звёздной пары старый снимок.



Кадр, где спортсмен запечатлел дочку, а на заднем фоне - жену то ли в трусах, то ли в слишком коротких шортах и с пакетом на голове, публика давно обсудила и забыла. Однако по каким-то причинам столь привлекательный для обсуждения факт ускользнул от Миро в то время. Но проигнорировать его она не смогла и снова вытащила на страницы своего ЖЖ.

«Попался на глаза кадр из видео, на котором колченогий футболист Дмитрий Тарасов увековечил жену в момент, когда та в трусах в горох и с пакетом на голове что-то там строгает на кухне», - написала блогер.







Для Елены Миро запись стала поводом порассуждать о внешнем виде дома, а главное, насколько уместно перемещаться по своим апартаментам в трусах.

«Трусы - это не домашняя одежда. Это даже не одежда для сна. По дому в трусах разгуливает только быдло, - считает блогер. - И неважно, что у вас - упругая задница, красивое бельё, и, вообще, вам так удобно. Ходишь по дому в трусах? Ты в моих глазах – быдло».



Елена добавила, что те, кто не согласен с её позицией насчёт использования трусов в качестве домашней одежды, просто плохо воспитан.



Пользователи активно включились в обсуждение. Пост интернет-звезды набрал почти 300 комментариев. Кто-то согласился с девушкой, кто-то отметил, что каждый имеет право ходить дома так, как он считает нужным.







Другие же сообщили Миро, что тема уже не актуальна и семья Тарасовых подкинула новый повод для осуждения. На днях Дмитрий выложил в «Инстаграм» фото, где на его фоне Анастасия запечатлена с молокоотсосом. Судя по всему, молодые родители придерживаются принципа «что естественно, то не безобразно».



Добавим, что впервые пара шокировала своих подписчиков, когда опубликовала видео, которое содержало моменты рождения первой дочки Анастасии.



