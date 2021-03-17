Социальные сети Инстаграм и Вотсап перестали нормально работать

В Ростове и еще в нескольких уголках России наблюдаются сбои в работе социальных сетей Инстаграм и Вотсап. Неполадки начались 19 марта около 20:30.Пользователи сетей стали замечать, что в мессенджере плохо отправляются сообщения, а в Инстаграме не обновляется новостная лента. Некоторые вовсе не могли зайти в собственный аккаунт.Из-за перебоев в работе популярных соцсетей многие начали общаться во Вконтакте. Во многих группах мгновенно появились посты с недоумением пользователей.-Что происходит, это восстание машин? – пишут люди в собственных постахПомимо сбоя в работе указанных сервисов, люди замечали неполадки в работе оператора сотовой связи МТС и Ростелеком.