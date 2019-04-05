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В Ростовской области произошёл сбой в работе «Сбербанк-Онлайн»

В Ростовской области произошёл сбой в работе «Сбербанк-Онлайн»
Жители Ростовской области столкнулись с проблемой при работе приложения «Сбербанк-Онлайн». Одновременно у всех клиентов банка сервис перестал работать днём 8 апреля. Из-за этого пользователи не могут провести никакую денежную операцию и вообще войти в свой аккаунт. В Сети появляется много тревожных комментариев от клиентов, которые пытаются перевести деньги на другую карту или просто пополнить счёт телефона.

Когда люди пытаются зайти в свой личный кабинет в приложении, то всплывает надпись «Система временно недоступна. Повторите вход через 15 минут». Однако, через 15 минут ничего не меняется.

В пресс-службе банка пообещали, что неполадки скоро будут устранены. При этом о причине сбоя не рассказали.

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