В Ростовской области произошёл сбой в работе «Сбербанк-Онлайн»



Жители Ростовской области столкнулись с проблемой при работе приложения «Сбербанк-Онлайн». Одновременно у всех клиентов банка сервис перестал работать днём 8 апреля. Из-за этого пользователи не могут провести никакую денежную операцию и вообще войти в свой аккаунт. В Сети появляется много тревожных комментариев от клиентов, которые пытаются перевести деньги на другую карту или просто пополнить счёт телефона.



Когда люди пытаются зайти в свой личный кабинет в приложении, то всплывает надпись «Система временно недоступна. Повторите вход через 15 минут». Однако, через 15 минут ничего не меняется.



В пресс-службе банка пообещали, что неполадки скоро будут устранены. При этом о причине сбоя не рассказали.