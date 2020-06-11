Половина новых заболевших COVID-19 на Дону – люди старше 45 лет
В Ростовской области по состоянию на утро 14 июня зарегистрировали 7 481 официально подтверждённый случай заражения коронавирусом. По информации правительства донского региона, только за последние сутки выявили 167 инфицированных.
Среди новых заболевших COVID-19 – 10 детей, 66 людей - в возрасте от 18 до 45 лет, 65 – от 46 до 65 лет, 19 – от 66 до 79 лет и семь – старше 80 лет. Все они являются жителями 15 городов и районов донского региона.
На сегодняшний день лечение в стационарах получают 779 пациентов. Из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Жертвами коронавируса за весь период стали 67 дончан.