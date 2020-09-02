Полковник из Югры стал новым начальником ГУФСИН по Ростовской области
Назначен новый руководитель ГУФСИН по Ростовской области. Указом президента РФ от 2 сентября им назначен экс-начальник УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Дмитрий Безруких.
Из открытых источников известно, что Дмитрий Безруких начинал свою трудовую деятельность в должности оперуполномоченного уголовного розыска. За годы работы он дослужился от простого сотрудника до начальника УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Новый начальник донского ГУФСИН был награжден множественными ведомственными наградами и медалями.
Должность руководителя ГУФСИН Ростовской области пустовала с ноября 2019 года, когда был задержан прежний руководитель - Муслим Даххаев.
Его обвинили в разглашении государственной тайны и бросили под стражу. Вместе с ним были задержаны несколько его подчиненных. Несмотря на то, что Даххаев пытался выйти из СИЗО, суд все равно оставлял его под стражей.
Предшественникам Даххаева также не очень повезло. Руководивший ведомством до него, генерал-лейтенант Сергей Смирнов, также был задержан. Он скончался 8 июня 2018 года в 20-й городской больнице. До этого арестовали его заместителя Сергея Ральникова. Сотрудник ФСИН обвинялся в получении взятки в размере 12 миллионов рублей. Ральникова приговорили к 2,5 годам заключения в тюрьме для правоохранителей.