Полина Диброва рассказала о договорённостях в отношениях с Романом Товстиком

Полина Диброва рассказала о договорённостях в её отношениях с Романом Товстиком. В одном из интервью многодетная мама рассказала, что они с Романом стремятся создать настоящую семью.

По словам Полины, для неё важно находить примеры идеальных отношений, и она убеждена, что семья и брак требуют большой работы от обоих партнёров.

По мнению звездной ростовчанки, обиды и недоговорённости могут накапливаться, из-за чего людям становится трудно быть вместе.

– Мы действительно стараемся все обсуждать внутри, относиться друг к другу с особым вниманием. Мы хотим, чтобы наши дети общались, чтобы нам было хорошо вместе, чтобы мы получали удовольствие друг от друга, – рассказала Полина Диброва в интервью Газете.ру.
Фото: соцсети
