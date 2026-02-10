Ростовчане днем 10 февраля вышли прогуляться по заледеневшей реке Дон

Фото: Дондей

Ростовчане вышли прогуляться по заледеневшей реке Дон. Кадры необычной прогулки были сняты днем 10 февраля.Горожане вышли на лед у левого берега. Люди стали гулять по замерзшему водоему в компаниях и парочками. Некоторые даже рискнули пробежаться по прозрачной поверхности. Несмотря на это, жители донской столицы все же не решились отходить от земли на значительное расстояние.При этом дальше обычных гуляющих зашли рыбаки. Они прошли к центру Дона. Мужчины просверлили во льду отверстия и стали ждать улова.Несмотря на морозы в начале февраля, замерзшая река может нести опасность. В то время как у левого берега вовсю гуляли люди, у правого уже потрескался лед.Ранее, 5 февраля, водоемы Ростовской области были названы условно безопасными для прогулок по льду. Специалисты определили, что образовавшаяся корка на водоемах толще 10 сантиметров. При этом спасатели предупредили, что под снегом лед гораздо тоньше. Жителям категорически не рекомендуется выходить на замерзшую поверхность без спасательных жилетов. Отметим, что на предстоящих выходных метеорологи прогнозируют в донском регионе потепление до +5 градусов. Эти температурные показатели могут повлиять на безопасность льда.