Ростовчане пожаловались на большие сугробы, которые остались на обочинах после уборки спецтехники

Ростовчане пожаловались на большие сугробы, оставленные на обочинах после уборки спецтехники. В социальных сетях главы города появились обращения горожан с просьбой убрать снег.

В начале февраля в городе разыгралась сильная метель. За один из дней в Ростове выпало свыше 20 сантиметров осадков. Коммунальные службы вывели технику на улицы, чтобы расчистить дороги и тротуары. Однако собранный снег не вывезли на полигон, из-за чего на обочинах образовались снежные завалы.

Ростовчане сообщают, что сугробы появились на улицах Лермонтовской, Орловской, а также в центральной части города: на Большой Садовой, Семашко и Соборном. Кроме того, снег вырос возле торговых центров, например, возле «Мегамага». По словам горожан, из-за сугробов пешеходам сложно передвигаться, а автомобилистам — маневрировать, так как снежные заносы закрывают обзор.

По словам одной ростовчанки, на улице 40-летия Победы правые полосы движения заняты снежными горами. Ростовчане надеются, что коммунальные службы вывезут снег из города и не будут оставлять его на обочинах и тротуарах.
Фото: соцсети
