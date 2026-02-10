Фото: соцсети

На содержание стадиона «Ростов Арена» в течение полугода планируется потратить 6 миллионов рублей. Об этом стало известно 10 февраля, информация опубликована на сайте госзакупок.Заказчиком выступает руководство стадиона. Сумма тендера – 6 264 миллиона рублей. Выбор победителя закупки состоится 12 февраля.Согласно договору исполнитель должен будет поддерживать чистоту на стадионе во время 15 матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги в спортивном сезоне – 2025/2026, а также в соответствии с официальным календарём Кубка России по футболу того же сезона.Девять матчей пройдут на «Ростов Арене». Договор заключён до 30 июня 2026 года. Срок оказания услуг — три дня.В обязанности исполнителя входит уборка помещений, площадей и прилегающих территорий стадиона перед матчами, во время их проведения и в день после матча. Также необходимо вывозить твёрдые коммунальные отходы, которые образуются в период и после матчей.Помещения, которые подлежат уборке: трибуны общей площадью 32 268,85 квадратного метра, в том числе чаша стадиона, арена стадиона: 3 яруса открытых трибун, 4 фронтальных и угловых сектора; VVIP-ложи: 1 на 50 человек; VIP-трибуна А - на 500 человек; VIP-трибуна А+ на 300 человек + ком. ложи (скайбоксы) на 695 человек.Напомним, что стадион был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Вместимость стадиона включает в себя 45 415 зрительских мест.