На содержание стадиона «Ростов Арена» в течение полугода планируется потратить 6 миллионов рублей
На содержание стадиона «Ростов Арена» в течение полугода планируется потратить 6 миллионов рублей. Об этом стало известно 10 февраля, информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает руководство стадиона. Сумма тендера – 6 264 миллиона рублей. Выбор победителя закупки состоится 12 февраля.
Согласно договору исполнитель должен будет поддерживать чистоту на стадионе во время 15 матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги в спортивном сезоне – 2025/2026, а также в соответствии с официальным календарём Кубка России по футболу того же сезона.
Девять матчей пройдут на «Ростов Арене». Договор заключён до 30 июня 2026 года. Срок оказания услуг — три дня.
В обязанности исполнителя входит уборка помещений, площадей и прилегающих территорий стадиона перед матчами, во время их проведения и в день после матча. Также необходимо вывозить твёрдые коммунальные отходы, которые образуются в период и после матчей.
Помещения, которые подлежат уборке: трибуны общей площадью 32 268,85 квадратного метра, в том числе чаша стадиона, арена стадиона: 3 яруса открытых трибун, 4 фронтальных и угловых сектора; VVIP-ложи: 1 на 50 человек; VIP-трибуна А - на 500 человек; VIP-трибуна А+ на 300 человек + ком. ложи (скайбоксы) на 695 человек.
Напомним, что стадион был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Вместимость стадиона включает в себя 45 415 зрительских мест.