Фото: городская администрация

В Ростове временно изменили схему движения автобусов, проходящих через Стадионную. Сообщает городской общественный транспорт 3 февраля.По данным департамента, внесены изменения в расписание автобусов: маршруты № 2, 6, 6a, 17a, 21, 27, 35, 38, 43, 44, 47, 58, 76, 78, 90, 90a и 99 скорректированы. Движение на время осуществляется по следующему маршруту: площадь Народного Ополчения – проспект Ленина – проспект Михаила Нагибина – улица Текучева – проспект Буденновский.Причиной стала заснеженная дорога, расчистка которой требует времени и ограничения движения на данном участке.Троллейбусное движение на этой улице приостановлено. Из-за снежных заторов на дорогах на линию вышли только два маршрута из семи, курсирующих по донской столице.