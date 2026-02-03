Новости
В Ростовской области мужчину отправили в СИЗО за поджог автомобиля возлюбленной

В Аксае Ростовской области мужчину отправили в СИЗО за поджог авто возлюбленной. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент случился в январе этого года. Мужчина проживал со своей возлюбленной. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Местный житель обозлился и решил отомстить неверной. Он поджег ее авто.

Ущерб оценивается более чем в 700 тысяч рублей. Ревнивца задержали полицейские и отвезли в отдел.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его отправили в СИЗО, - сказано в сообщении.
Фото: DonDay
