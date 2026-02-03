В Морозовске в сильный снегопад малыш остался запертым в автомобиле
2 февраля в Морозовске произошел инцидент, связанный с двухлетним ребенком, который оказался запертым в автомобиле во время сильного снегопада. Об этом сообщил глава района Петр Тришечкин.
Девушка, находившаяся в машине вместе с ребенком, вышла из нее, но в этот момент в транспорте сработала неисправность, и двери автоматически закрылись, оставив мальчика внутри. Ребенок начал громко плакать, а из-за погодных условий в салоне быстро становилось холодно.
Встревоженная мать обратилась за помощью к спасателям.
Прибыв на место происшествия, специалисты оперативно разблокировали двери автомобиля и освободили ребенка. К счастью, мальчик не пострадал.