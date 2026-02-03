Новости
В Ростове из-за пробок перекрыли подъём на Вавилова от площади 2-й Пятилетки

В Ростове из-за затора перекрыли подъём на Вавилова от площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщила государственная автоинспекция Ростовской области. 3 февраля на подъеме образовалась огромная пробка свыше 4 километров — начиная от пересечения Вавилова и Радиаторного. Дальше она тянется по Шеболдаева, вплоть до стадиона «Труд».

Некоторые автомобилисты уже провели в пробке полтора часа. Основная причина транспортного коллапса — накопившийся неочищенный снег на склоне. Из-за него буксуют легковые машины и крупногабаритная техника, не способная преодолеть подъём.

Водителям настоятельно рекомендуют скорректировать маршруты и использовать объездные пути для минимизации задержек.
Фото: Donday
