Жители Ростова и области получают больше травм из-за погодных условий

Жители Ростовской области получают больше травм из-за погодных условий 2-3 февраля, чем обычно. Об увеличении количества обращений в травмпункты сообщили в местном министерстве здравоохранения.

На дорогах в последние два дня гололед им очень много снега. Автомобилисты чаще попадают в ДТП, а пешеходы падают на льду, скрытому под снегом.

Количество обращений в областные травмпункты сильно выросло. В помощь действующим штатам направили временных врачей. Дежурства усилили, механизм приема пациентов и постановки диагноза оптимизировали под сложные условия.


Фото: Rostov.ru
