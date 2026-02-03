Жители Ростова и области получают больше травм из-за погодных условий
Жители Ростовской области получают больше травм из-за погодных условий 2-3 февраля, чем обычно. Об увеличении количества обращений в травмпункты сообщили в местном министерстве здравоохранения.
На дорогах в последние два дня гололед им очень много снега. Автомобилисты чаще попадают в ДТП, а пешеходы падают на льду, скрытому под снегом.
Количество обращений в областные травмпункты сильно выросло. В помощь действующим штатам направили временных врачей. Дежурства усилили, механизм приема пациентов и постановки диагноза оптимизировали под сложные условия.