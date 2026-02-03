Новости
В Шахтах на улице Советской произошла авария с шестью автомобилями

В городе Шахты Ростовской области произошло ДТП с шестью авто. Авария случилась 3 февраля около 14:40. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Предварительно, авария случилась на пересечении улицы Советской до переулка Донского. По словам водителей, участниками аварии стали несколько большегрузов. Вероятно, причиной ДТП стала непогода на проезжей части. Дороги накануне замело снегом.

Из-за массового ДТП случилась пробка. Временно водителям рекомендуется ехать в объезд.
Фото: DonDay
