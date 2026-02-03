Новости
Матч ВХЛ между «Ростовом» и «Торпедо-Горьким» состоится 21 февраля

Матч ВХЛ между «Ростовом» и «Торпедо-Горьким» состоится в Ростове-на-Дону 21 февраля. Встреча, запланированная на 29 января, была отменена из-за массового заражения игроков команды из Нижнего Новгорода ротавирусом.

В пресс-службе клуба сообщили, что информация о продаже билетов появится после того, как станет известно, где пройдёт игра: во Дворце спорта или на «Айс Арене».

Перед этим матчем донская команда сыграет четыре выездные игры.

Сейчас «Ростов» находится на последнем месте в турнирной таблице, а «Торпедо-Горький» занимает 16-ю строчку из 32 участников чемпионата.
Фото: ХК Ростов
