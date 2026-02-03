В Ростовской области два человека погибли в автомобильных авариях на снегу

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области с началом снегопада два человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях за время сильного снегопада 2 февраля. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.Согласно статистике ведомства, за сутки произошло пять ДТП. При этом двое погибли (один из погибших — 24-летний парень, который не справился с управлением на льду), четверо получили травмы.Напомним, что из-за снега в области наблюдались рекордные значения по пробкам. Уже посреди рабочего дня было 9-10 баллов, и ситуация не менялась до поздней ночи.