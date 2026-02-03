- Не смотря ни на что кто-то нацарапал а замерзшем стекле «Я люблю Ростов», - отметила саркастический подтекст надписи одна из жительниц.

Фото: Соцсети

В Ростове пассажиры автобуса №7 замерзают в салоне. Они сообщили об этом в комментариях под постом главы города Александра Скрябина.Горожане обнаружили низкую температуру в общественном транспорте утром 3 февраля. Из-за холода окна автобуса покрылись ледяным напылением. Плотный слой инея закрыл людям обзор на остановки.По прогнозам метеорологов, до конца текущей недели в Ростове-на-Дону ожидаются крепкие морозы до -22 градусов. Если проблему с отоплением в автобусе №7 не устранят, его пассажирам придется тяжко.Отметим, что после выпавшего накануне снега в донской столице присутствуют и другие проблемы с общественным транспортом. Из-за не чищенных дорог город сковали адские пробки в девять баллов. Участниками заторов становятся не только машины, но и автобусы. Из-за этого пассажирам приходится дольше ждать свой транспорт на остановках. Так, из-за увязших в снегу грузовиков на улице Малиновского десятки людей столпились на остановочном пункте в ожидании затерявшихся в пробке общественных транспортов.Помимо того, из-за не чищенных дорог в Ростове на линию вышли работать лишь два троллейбусных маршрута из семи. А движение трамваев и вовсе было остановлено.