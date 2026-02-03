Из прорыва трубы ГВС в Ростове залило Измайловский бульвар

— Еще снегом припорошен лед, — рассказывает Алексей, житель Пролетарского района. — Ступаешь – и в полет. В сквере имени Фрунзе передо мной упала старушка, поднимали.

Фото: соцсети

Ростове из лопнувшей трубы залило Измайловский бульвар. Фото и видео последствий коммунальной аварии начали распространять местные паблики днем 3 февраля.Горячая вода хлынула на проезжую часть возле Измайловского, 25. Поток успел покрыть прилегающую дорожку и парковку. Рядом с местом прорыва огороженная яма от недавних работ. Жители говорят, что новая течь в двух шагах неподалеку.Ситуацию усугубляют сильные морозы. К вечеру 3 февраля столбик термометра опустится до -14, а 4 февраля - до -18. В таких условиях разлитая вода быстро превратится в лед. Это значит, что жильцам дома № 25 придется добираться до дверей по ледовой корке.Лед — настоящая проблема для пешеходов последние два дня. Жалобы поступают на улицы Пушкинскую, проспект Семашко, Советскую и многие другие. При этом песок и реагенты будто бы закончились примерно на Крещение.