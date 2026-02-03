На Дону медики зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Дондей

В Ростовской области медики зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.По данным ведомства, на начало февраля эпидпорог не превышен. Вирусы гриппа составляют 40,4% случаев, среди которых преобладает так называемый гонконгский грипп.Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, но не относящиеся к гриппу (такие как аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонные коронавирусы, бокавирус и РС-вирус), составляют 59,6% от общего числа случаев.Медики также напомнили жителям региона о том, что такое грипп. Грипп вызывает вирус, который передаётся от инфицированного человека через носоглотку к здоровому. Обычно болезнь длится несколько дней, однако в редких случаях она может протекать в тяжёлой форме.