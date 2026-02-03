В Ростове возобновилось движение трамвая №1 к вечеру 3 февраля

Фото: Дондей

Вечером 3 февраля в Ростове-на-Дону возобновилось движение трамвая №1, как сообщил DonDay со ссылкой на МУТ РТК.Напоминаем, что из-за снежных заторов ранее были приостановлены пять трамвайных маршрутов. К концу рабочего дня пустили трамвай, который связывает центральную часть города с Привокзальной площадью, Центральным рынком и Нахичеванью.Специалист уточнил, что пока в движении задействованы только три вагона.Есть вероятность, что к утру следующего дня работа всех трамвайных маршрутов будет восстановлена в полном объеме.