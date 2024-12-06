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Полина Диброва поздравила сына с днем рождения

Полина Диброва поздравила сына с днем рождения
Ростовчанка Полина Диброва поздравила сына с днем рождения. Пост звезда опубликовала в своих соцсетях 6 декабря.

Сыну Полины Дибровой исполнилось 11 лет. Женщина вспомнила, что при рождении мальчик был достаточно крупным (4 100 г). Спустя время Федор окреп, однако стал чувственным, тонким и ранимым. Диброва подметила, что в нем гармонично сочетаются эти противоположные качества.

- Человек, который переживает за каждую посадку в самолет и тянет меня за руку, контролируя табло. Человек, который организовывает за два месяца свой день рождения со списком гостей и дизайном торта. Человек, который просыпается в 6 утра каждый день и в тишине решает уроки. Мой самый чуткий, нежный, тонкий мальчик. С днем рождения тебя! Люблю, - пишет Диброва.

Фанаты в комментариях присоединились к поздравлениям Федора. Они подметили, что в таком небольшом возрасте у мальчика «серьезный и основательный взгляд».
Фото: СоцСети
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