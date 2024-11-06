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Полина Диброва поздравила бабушку с днем рождения

Полина Диброва поздравила бабушку с днем рождения
Полина Диброва трогательно поздравила бабушку с днем рождения. Кадры с родственницей женщина разместила в своих соцсетях 3 ноября.

На снимках звезда обнимает бабушку. В руках родственница держит букет белых хризантем. Звезда трогательно поздравила бабушку с праздником:

- Сегодня бабуле исполнилось 84 года, любим бесконечно! Наша гранд-бабушка. Наша королева, - пишет Диброва.

День рождения Диброва отметила в кругу своей семьи. Она опубликовала несколько снимков вкусного ужина и поход в картинную галерею.

Полина Диброва – уроженка Ростова. Затем она переехала в Москву. В столице звезда завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва.
Фото: СоцСети
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