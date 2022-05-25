Ростовчанка Полина Диброва трогательно поздравила сына с днем рождения

Фото: соцсети Полины Дибровой

Полина Диброва трогательно поздравила сына с днем рождения. Илье Диброву исполнилось семь лет.Модель опубликовала на своей страничке в соцсетях несколько семейных фото и оставила милое поздравление для мальчишки.- Как быстро растут дети! Теперь в семье три школьника. С днем рождения, яркий Илюша! В сердце нашем ты по-прежнему остаешься этим малышом! Бесконечно любим, - написала Полина.Напомним, что шоумен Дмитрий Дибров начал ухаживать за Полиной в 2007 году (ей было только 17 лет), а официально они оформили свои отношения в 2009 году. Полина стала четвертой по счету супругой Дмитрия. Она родила ему троих сыновей - Александра, Федора и Илью.