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Ростовчанка Полина Диброва трогательно поздравила сына с днем рождения

Ростовчанка Полина Диброва трогательно поздравила сына с днем рождения

Полина Диброва трогательно поздравила сына с днем рождения. Илье Диброву исполнилось семь лет.

Модель опубликовала на своей страничке в соцсетях несколько семейных фото и оставила милое поздравление для мальчишки.

- Как быстро растут дети! Теперь в семье три школьника. С днем рождения, яркий Илюша! В сердце нашем ты по-прежнему остаешься этим малышом! Бесконечно любим, - написала Полина.

Напомним, что шоумен Дмитрий Дибров начал ухаживать за Полиной в 2007 году (ей было только 17 лет), а официально они оформили свои отношения в 2009 году. Полина стала четвертой по счету супругой Дмитрия. Она родила ему троих сыновей - Александра, Федора и Илью.
Фото: соцсети Полины Дибровой
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