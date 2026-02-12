«Синара» прокомментировала расторжение договора на возведение скоростного трамвая в Ростове

Фото: Ростовский трамвай

По информации, полученной на рабочем совещании по проекту Стратегии развития транспортной отрасли Ростова-на-Дону до 2030 года, администрация города выразила намерение расторгнуть концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», касающееся модернизации и строительства трамвайной инфраструктуры. Обсуждение состоялась 10 февраля. В нем принимали участие городские депутаты.Данная новость стала по-настоящему громкой в информационном поле. Как сообщает редакция DonDay, по данным представителей «Синары», публичная сторона выступила инициатором по досрочному прекращению соглашения. Однако разорвать соглашения одномоментно не получится, поскольку этот процесс не быстрый.В настоящий момент компания продолжает исполнять свои обязательства в соответствии с действующим договором. Всеми сторонами концессии обсуждаются условия досрочного прекращения реализации концессионного соглашения.