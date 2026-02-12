«Синара» прокомментировала расторжение договора на возведение скоростного трамвая в Ростове
По информации, полученной на рабочем совещании по проекту Стратегии развития транспортной отрасли Ростова-на-Дону до 2030 года, администрация города выразила намерение расторгнуть концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», касающееся модернизации и строительства трамвайной инфраструктуры. Обсуждение состоялась 10 февраля. В нем принимали участие городские депутаты.
Данная новость стала по-настоящему громкой в информационном поле. Как сообщает редакция DonDay, по данным представителей «Синары», публичная сторона выступила инициатором по досрочному прекращению соглашения. Однако разорвать соглашения одномоментно не получится, поскольку этот процесс не быстрый.
В настоящий момент компания продолжает исполнять свои обязательства в соответствии с действующим договором. Всеми сторонами концессии обсуждаются условия досрочного прекращения реализации концессионного соглашения.