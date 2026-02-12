В Ростовской области под суд пойдет мужчина, который застрелил 45-летнюю знакомую

Фото: Rostov.ru

В Миллеровском районе Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя. Его обвиняют по статье «Убийство».По версии следствия, в августе 2025 года мужчина находился со своей 45-летней знакомой дома в слободе Криворожье. Они выпивали и серьезно поругались. Мужчина достал ружье и выстрелил в обидчицу. Когда он понял, что та мертва, вывез тело и закопал в безлюдном месте. Оружие житель выкинул.Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО. В ходе расследования он полностью признал свою вину.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщили в СУ СК по региону.