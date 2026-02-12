- В ходе проверки установлено, что между ним и группой граждан ранее произошел конфликт. Впоследствии оппоненты прибыли к месту его проживания, где повредили стекла и входную дверь дома, - уточнили в донском главке.

Фото: Дондей

В Батайске составили административный протокол на главаря банды взломщиков квартиры. Об этом сообщили 12 февраля в донской полиции.Днем ранее компания людей с битами попыталась взломать чужую квартиру в одном из многоквартирных домов. Хулиганы разбили окна балкона на первом этаже. Также они разворотили входную дверь: выбили глазок, выломали ручку и пробили фанеру. К счастью, у них не получилось проникнуть внутрь.Арендатор пострадавшей квартиры написал заявление в полицию.Интересно, что сам квартирант говорит, что никакого конфликта между им и нарушителями не было. Он не так часто бывает дома.Правоохранителям удалось вычислить предполагаемого главаря банды. Вскоре мужчина был задержан. В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, удалось найти еще пятерых участников происшествия.