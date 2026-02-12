В Ростове-на-Дону выявлен очередной дефект на теплотрассе на Западном

Фото: ДонДей

На теплотрассе в западной части Ростова-на-Дону обнаружили новый дефект. Его обнаружили на тепловых сетях по проспекту Коммунистическому. ООО «Ростовские тепловые сети» сообщает, что аварийные бригады уже работают над устранением неисправности.Из-за проведения ремонтных работ временно будет отключено отопление и горячее водоснабжение в домах, расположенных по следующим адресам:проспект Коммунистический, дома № 12-25;улица 2-я Краснодарская, дома № 68-78;улица Прогрессивная, дома № 1-9, 12-14;улица Зорге, дома № 2-12.Ожидается, что ремонтные работы и восстановление подачи тепла будут завершены до конца суток 12 февраля.Отметим, что днем на Зорге также обнаружили дефект на теплотрассе. Из-за чего 10 домов в Советском районе донской столицы остались без отопления. Там восстановить подачу тепла планировали до 20:00.