Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону выявлен очередной дефект на теплотрассе на Западном

В Ростове-на-Дону выявлен очередной дефект на теплотрассе на Западном

На теплотрассе в западной части Ростова-на-Дону обнаружили новый дефект. Его обнаружили на тепловых сетях по проспекту Коммунистическому. ООО «Ростовские тепловые сети» сообщает, что аварийные бригады уже работают над устранением неисправности.

Из-за проведения ремонтных работ временно будет отключено отопление и горячее водоснабжение в домах, расположенных по следующим адресам:

проспект Коммунистический, дома № 12-25;
улица 2-я Краснодарская, дома № 68-78;
улица Прогрессивная, дома № 1-9, 12-14;
улица Зорге, дома № 2-12.

Ожидается, что ремонтные работы и восстановление подачи тепла будут завершены до конца суток 12 февраля.

Отметим, что днем на Зорге также обнаружили дефект на теплотрассе. Из-за чего 10 домов в Советском районе донской столицы остались без отопления. Там восстановить подачу тепла планировали до 20:00.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика