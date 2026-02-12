В Ростовской области вынесли приговор двум похитителям кабелей

Фото: Rostov.ru

В городе Гуково Ростовской области вынесли приговор по делу о краже, из‑за которой люди больше трех суток не могли позвонить даже в экстренные службы.5 января 2025 года Сергей и Владислав по предварительному сговору подъехали к вышкам сотовой связи с инструментами. Они проникли внутрь через дыру в заборе и срезали всю медь, до которой смогли дотянуться. При этом они осознавали, что тысячи людей останутся без связи и не смогут вызвать даже экстренные службы.Похищенного набралось почти на 400 тысяч рублей. Мужчины обожгли провода, чтобы добраться до меди, и сбыли ее в пункте приема цветмета.Связь удалось восстановить через три дня, а злоумышленников нашли. После установления всех обстоятельств их обвинили по двум статьям: "Повреждение объектов связи" и "Кража в крупном размере с проникновением".Оба вора оказались рецидивистами. Владислав раньше сбывал кабели единожды, а Сергей имел еще шесть судимостей за аналогичные преступления. Первый полностью признал вину, раскаялся и возместил около половины ущерба, второй до конца отпирался, но в конце концов сознался.В итоге Владиславу назначили два года условного лишения свободы, а Сергею — два с половиной года колонии общего режима.