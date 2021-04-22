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Показатель зараженных COVID-19 на Дону увеличился до 2 071

Показатель зараженных COVID-19 на Дону увеличился до 2 071
Показатель заболеваемости в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 25 по 26 апреля он увеличился до 2 071 на 100 тысяч жителей. Стало больше и пациентов с диагнозом «COVID-19». За период пандемии вирус подхватили 87 044 человек. Из них 234 заболели за прошедшие 24 часа.

Большинство новых инфицированных - люди в возрасте от 46 до 65 лет (82 человека). Немного меньше пациентов с коронавирусом оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 68 дончан. Диагноз подтвердился у 52 пенсионеров от 66 до 79 лет и 14 пожилых людей. Вирус обнаружили и у детей - специалисты зафиксировали 18 случаев заражения среди несовершеннолетних.

Коэффициент распространения коронавируса остается на уровне 0,99. Это значит, что один заболевший до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

Фото: Sputnik.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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