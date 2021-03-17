В Ростовской области показатель зараженных коронавирусом вырос до 1 855

Показатель заболеваемости в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 18 по 19 марта он увеличился до 1 855 на 100 тысяч населения. Соответственно, стало больше и людей с диагнозом «COVID-19». Их общее количество достигло 77 948 человек. Из них 242 подхватили инфекцию за прошедшие 24 часа.Большинство новых заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет (89 человек). Немного меньше пациентов с коронавирусом обнаружили среди молодежи от 18 до 45 лет - 87 дончан. Борьбу с COVID-19 начали 40 пенсионеров от 66 до 79 лет и 12 пожилых людей. Вирус обнаружили и у детей - специалисты зафиксировали 14 случаев заражения среди несовершеннолетних.Коэффициент распространения коронавируса остается на уровне 0,92. Это значит, что один заболевший до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.