Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области стремительно растет

В донском регионе растет показатель заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в Ростовской области выявляют несколько десятков заболевших. Количество инфицированных составило 1 763 человека.По состоянию на 10 мая количество заболевших на 100 тысяч населения составляет 41,9%. Ситуация изо дня в день не улучшается. С начала пандемии от COVID-19 на Дону умер 21 человек.Не исключено, что режим самоизоляции в Ростовской области продлят до 31 мая. С 12 мая в регионе будут штрафовать горожан, которые появятся в общественном месте без медицинских масок.