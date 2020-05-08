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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области стремительно растет

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области стремительно растет
В донском регионе растет показатель заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в Ростовской области выявляют несколько десятков заболевших. Количество инфицированных составило 1 763 человека.

По состоянию на 10 мая количество заболевших на 100 тысяч населения составляет 41,9%. Ситуация изо дня в день не улучшается. С начала пандемии от COVID-19 на Дону умер 21 человек.

Не исключено, что режим самоизоляции в Ростовской области продлят до 31 мая. С 12 мая в регионе будут штрафовать горожан, которые появятся в общественном месте без медицинских масок.

Теги: коронавирус в Ростове

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