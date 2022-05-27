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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 8 961

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 8 961
В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 31 мая, он равен 8 961 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции сохраняет значение предыдущего дня. Он держится на отметке 0,94. Это значит, что ежедневно каждый пациент с коронавирусом может заразить одного здорового человека в день.

За последние 24 часа диагноз подтвердился у 74 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 376 547 человек. По информации регионального правительства, 10 930 из них не смогли побороть вирус. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, онкология, гипертония, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые и заболевания легких.

В последнее время медики фиксируют все меньше случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. Например, за прошедшие сутки не умер ни один из заболевших.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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