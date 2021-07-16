Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 2 510

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 20 июля, он равен 2 510 на 100 тысяч населения.Значение коэффициента распространения COVID-19 остается неизменным. Он держится на отметке 1,1. При этом число инфицированных продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 346 человек, а общее количество достигло 105 372.Большинство заболевших побороли опасную инфекцию. Однако некоторых пациентов ковидных госпиталей не смогли спасти. За минувшие сутки вирус забрал жизни 20 жителей донского региона в возрасте от 38 до 86 лет. Всего с начала пандемии не стало 4 969 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.