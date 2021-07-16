Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 2 510

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 2 510
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 20 июля, он равен 2 510 на 100 тысяч населения.

Значение коэффициента распространения COVID-19 остается неизменным. Он держится на отметке 1,1. При этом число инфицированных продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 346 человек, а общее количество достигло 105 372.

Большинство заболевших побороли опасную инфекцию. Однако некоторых пациентов ковидных госпиталей не смогли спасти. За минувшие сутки вирус забрал жизни 20 жителей донского региона в возрасте от 38 до 86 лет. Всего с начала пандемии не стало 4 969 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.