Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 3 362
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 4 по 5 октября он достиг 3 362 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции остается на единице.
По информации регионального правительство, число зараженных не прекращает расти. За последние 24 часа пациентами с COVID-19 стали еще 510 человек. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет. Всего с начала пандемии вирус подхватили 141 160 жителей Ростовской области. Из них 6 957 не смогли побороть новую инфекцию. За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 34 человек, в числе которых - 25-летняя девушка.
В связи с ростом ежедневного числа инфицированных на Дону снова ужесточили карантинные меры. С 4 октября работодателям приходится переводить на дистанционную работу как минимум 30% сотрудников. В первую очередь это коснулось людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Работа танцевальных площадок в общепитах временно приостановлена. Заполняемость залов при выступлениях музыкальных или театральных коллективов сократилась до 50%. При этом общее число посадочных мест составляет не более 500.
Кроме того, в регионе снова приостановили проведение плановых профосмотров и диспансеризации. Исключением стали люди, переболевшие COVID-19, и дети.