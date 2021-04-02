Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 1 952

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. За сутки с 4 по 5 апреля он вырос до 1 952 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения вируса остается на значении единицы.При этом число инфицированных в регионе продолжает расти. За минувшие 24 часа медики зафиксировали 240 случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 82 043 человек. В основном вирус протекает в легкой форме, однако у людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров он может вызвать осложнения.За прошедшие сутки от инфекции скончались пять дончан в возрасте от 48 до 84 лет. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии не стало 3 676 человек.