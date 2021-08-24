Показатель инфицированных COVID-19 в Ростовской области достиг 2 903

В Ростовской области показатель заболевших коронавирусом продолжает расти. За сутки с 25 по 26 августа он увеличился до 2 903 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остается на значении единицы.Не уменьшается и число зараженных. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 479 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 121 988 жителей региона. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, с симптомами ОРВИ: кашель, ломота, повышенная температура. Однако встречаются и случаи, когда болезнь протекает тяжело. Как правило, таких пациентов подключают к аппаратам ИВЛ.Ежедневно врачи борются за жизни сотен тысяч людей, заболевших коронавирусом. Однако не всегда удается их спасти. За минувшие сутки скончались 17-летняя девушка и 27-летний парень. Также вирус забрал жизни еще 23 человек в возрасте от 42 до 85 лет.