Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 2 353

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти. За сутки с 27 по 28 июня он увеличился до 2 353 на 100 тысяч населения.Вместе с этим значением общее число инфицированных увеличилось до 98 863 человек. Из них 213 подхватили вирус за минувшие сутки. Большинство дончан переносят вирус в легкой форме, однако есть и те, у кого он протекает тяжело. Таких пациентов подключают к аппаратам ИВЛ - они не могут дышать самостоятельно. К сожалению, врачам удается спасти не всех тяжелобольных пациентов. За период пандемии вирус забрал жизни 4 659 человек, сообщили в правительстве региона.Коэффициент распространения коронавируса по-прежнему остается на значении единицы. Это значит, что каждый заболевший дончанин до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.