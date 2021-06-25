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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 2 353

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 2 353
В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти. За сутки с 27 по 28 июня он увеличился до 2 353 на 100 тысяч населения.

Вместе с этим значением общее число инфицированных увеличилось до 98 863 человек. Из них 213 подхватили вирус за минувшие сутки. Большинство дончан переносят вирус в легкой форме, однако есть и те, у кого он протекает тяжело. Таких пациентов подключают к аппаратам ИВЛ - они не могут дышать самостоятельно. К сожалению, врачам удается спасти не всех тяжелобольных пациентов. За период пандемии вирус забрал жизни 4 659 человек, сообщили в правительстве региона.

Коэффициент распространения коронавируса по-прежнему остается на значении единицы. Это значит, что каждый заболевший дончанин до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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