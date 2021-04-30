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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остался на отметке 0,98

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остался на отметке 0,98
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 4 мая, он равен 0,98. Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 2 117 на 100 тысяч населения.

Ежедневный прирост инфицированных продолжает идти на спад. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 220 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 88 862 жителя донского региона. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ - кашель, повышенная температура, слабость. Однако в некоторых случаях у пациентов с COVID-19 могут появиться осложнения.

За период пандемии вирус забрал жизни 4 093 человек. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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