Появилось видео обрушения подъезда аварийного дома в Ростове

Фото: администрация Ростова

Появилось видео обрушения подъезда в аварийном доме на улице Нариманова в Ростове. Запись опубликовали в администрации донской столицы города.На записи видно, что трещина на первом этаже увеличилась. Кирпичи начали осыпаться на землю. После этого целая стена вместе с лестничными пролетами обвалилась на прилегающую территорию. Затем двор затянуло пыльным облаком.Под завалами остались вещи, документы, бытовая техника и другое ценное имущество десятков людей. Несколько громоздких конструкций продолжают висеть на «волоске» и в скором времени могут так же обрушиться.Разрушающаяся пятиэтажка была построена в 1963 году. В доме находятся порядка 140 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет около 3,4 тысячи квадратных метров. В 2020 году строение признали аварийным.