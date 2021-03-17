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Появилось видео с места обрушения стены двухэтажного дома в Сальске

Появилось видео с места обрушения стены двухэтажного дома в Сальске
В Сальске рухнула стена двухэтажного дома. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.

На видео видно, как спасатели разбирают обломки здания, убирают куски шифера и стройматериалов. Мужчины расчищают те части дома, где могли находиться люди.

Как сообщал Rostov.ru, стена, на которую опирается второй этаж заброшенного здания в Морском переулке, 1, обрушилась 19 марта в 14.00. По словам спасателей, под завалами могут находиться два человека. Живы они или нет, пока не известно.

В настоящее время обломки дома разбирают 31 человек и 12 единиц техники.

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