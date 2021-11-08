Появились изображения первого микрорайона на Левом берегу

Фото: rostov.ru

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» представила концепт микрорайона, который будет располагаться восточнее стадиона «Ростов Арена». Застройщик на своем сайте разместил анонс с фотографиями. Ранее проект планировки и межевания территории в левобережной части Ростова-на-Дону поступил в городскую администрацию.На генеральном плане показан участок в сорок гектаров, где возведут тринадцать домов переменной этажности, школу, два детских сада и поликлинику. Вся инфраструктура будет практически в шаговой доступности от домов.Также «ЮгСтройИнвест» показал благоустройство территории будущего микрорайона. Ранее заявлялось, что озеленение максимально приближено к природному ландшафту: органично вписанный водный канал, огромное количество растений, деревьев и арт-объектов.Интересно, что за счет необычных для Ростова пропорций планировки и озеленения вместе с 26,6 гектара застройки появится целых 14 гектаров парковой зоны.— На 14,2 гектара будет парк, включающий спортплощадки, прогулочные аллеи и бульвары, велодорожки, четыре теннисных корта, зоны детского отдыха и даже футбольное поле с необходимой инфраструктурой, — ранее рассказал застройщик о парке, который появится на Левом берегу.Вполне вероятно, что компания реализует свои планы относительно инновационной и уникальной застройки. Архитектура действительно не похожа ни на один дом, ранее возведенный в Ростове. Одна из «фишек» концепта — вентилируемые фасады, стильные и современные, обеспечивающие шумо- и теплоизоляцию.«Ростов Арена» будет главным элементом левобережной застройки. Дома выглядят «ровесниками» стадиона, построенными тем же архитектором. Так и создается впечатление единого городского пространства: парк, бульвар, жилая застройка. С правого берега Дона визуал напоминает надвигающиеся с реки корабли.Стоит отметить, что застройщики добились удивительного эффекта: на изображениях можно заметить солнечные блики. Они появляются из-за переменной этажности и большого расстояния между домами. При этом в квартирах всегда будет солнечно.Удачное расположение домов нового микрорайона обеспечит владельцам квартир красивый вид на Дон и правый берег. Об этом ранее заявлял застройщик.Исходя из данных на сайте, в новом микрорайоне будет около трех с половиной тысяч парковочных мест, открытых и подземных. Доступ к последним будет удобным за счет лифта, спускающегося прямо в паркинг.Первый левобережный микрорайон в Ростове-на-Дону будет рассчитан почти на восемь тысяч жителей.