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Появились изображения первого микрорайона на Левом берегу

Появились изображения первого микрорайона на Левом берегу

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» представила концепт микрорайона, который будет располагаться восточнее стадиона «Ростов Арена». Застройщик на своем сайте разместил анонс с фотографиями. Ранее проект планировки и межевания территории в левобережной части Ростова-на-Дону поступил в городскую администрацию.

На генеральном плане показан участок в сорок гектаров, где возведут тринадцать домов переменной этажности, школу, два детских сада и поликлинику. Вся инфраструктура будет практически в шаговой доступности от домов.



Также «ЮгСтройИнвест» показал благоустройство территории будущего микрорайона. Ранее заявлялось, что озеленение максимально приближено к природному ландшафту: органично вписанный водный канал, огромное количество растений, деревьев и арт-объектов.

Интересно, что за счет необычных для Ростова пропорций планировки и озеленения вместе с 26,6 гектара застройки появится целых 14 гектаров парковой зоны.

— На 14,2 гектара будет парк, включающий спортплощадки, прогулочные аллеи и бульвары, велодорожки, четыре теннисных корта, зоны детского отдыха и даже футбольное поле с необходимой инфраструктурой, — ранее рассказал застройщик о парке, который появится на Левом берегу.



Вполне вероятно, что компания реализует свои планы относительно инновационной и уникальной застройки. Архитектура действительно не похожа ни на один дом, ранее возведенный в Ростове. Одна из «фишек» концепта — вентилируемые фасады, стильные и современные, обеспечивающие шумо- и теплоизоляцию.

«Ростов Арена» будет главным элементом левобережной застройки. Дома выглядят «ровесниками» стадиона, построенными тем же архитектором. Так и создается впечатление единого городского пространства: парк, бульвар, жилая застройка. С правого берега Дона визуал напоминает надвигающиеся с реки корабли.



Стоит отметить, что застройщики добились удивительного эффекта: на изображениях можно заметить солнечные блики. Они появляются из-за переменной этажности и большого расстояния между домами. При этом в квартирах всегда будет солнечно.



Удачное расположение домов нового микрорайона обеспечит владельцам квартир красивый вид на Дон и правый берег. Об этом ранее заявлял застройщик.

Исходя из данных на сайте, в новом микрорайоне будет около трех с половиной тысяч парковочных мест, открытых и подземных. Доступ к последним будет удобным за счет лифта, спускающегося прямо в паркинг.

Первый левобережный микрорайон в Ростове-на-Дону будет рассчитан почти на восемь тысяч жителей.
Фото: rostov.ru
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