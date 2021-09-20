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В Ростове утвердили проект планировки спортивного кластера на Левом берегу Дона

В Ростове утвердили проект планировки спортивного кластера на Левом берегу Дона
Власти Ростовской области обновили чертежи границ земельных участков, на которых вскоре построят объекты спорт- и социнфраструктуры. Плавательный бассейн, Дворец спорта и комплекс образовательных учреждений, рассчитанный на 4 тысячи учеников, появятся на Левом берегу Дона, рядом с «Ростов Ареной». Площадь, отведенная под объекты, составляет около 20 гектаров.

Застройка территории начнется с организации подземного пешеходного перехода. Также в первую очередь там появятся несколько парковочных зон, рассчитанных на 893 места.

Одновременно проект планировки соседнего участка - восточнее «Ростов Арены» - выполняет группа компаний «ЮгСтройИнвест». Как только будут подписаны все документы на разрешение, на Левом берегу начнутся жилая застройка и возведение необходимой социнфраструктуры. В их число входят детсад, школы, поликлиники, а также объекты торговли, спорта и развлечений.

- Власти решили отказаться от точечной застройки города, так как она не учитывает социальное, транспортное и инженерное обеспечение, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова Глеб Мельников.

Территория на Левом берегу Дона идеально подходит для комфортного проживания. Это место сочетает в себе и экологически чистую зону, и удобную транспортную развязку с другими районами Ростова.
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