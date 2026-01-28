В Ростове задержали участника ОПГ «Кладбищенские», который находился в розыске

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону задержали разыскиваемого более пяти лет участника ОПГ «Кладбищенские». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.По данным следствия, задержанный более пяти лет скрывался от правосудия, используя поддельные документы. По версии УФСБ, в 2016 году он вымогал деньги у предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги.Уголовное дело в отношении задержанного и других членов ОПГ было возбуждено в апреле 2020 года. В июне 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После задержания подозреваемый заключен под стражу.ОПГ "Кладбищенские" и ее подразделение "Сельмаш" действовали в Ростове-на-Дону под руководством Нодари Асояна, известного как "Нодар Руставский". С 2011 по 2019 год члены группировки занимались вымогательством денег у осужденных и предпринимателей, занятых в сфере ритуальных услуг.Напомним, в сентябре прошлого года Ростовский областной суд вынес приговор 15 участникам ОПГ "Кладбищенские", назначив им наказания в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 23 лет в колониях строгого и особого режима, а также крупные штрафы.