В ФСПП прокомментировали закрытие торговых объектов на ростовском рынке «Темерник»
Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области официально подтвердило временное закрытие двух торговых объектов на рынке «Темерник». Информация опубликована на сайте ведомства и касается павильонов «Первый Темер» и «Белый Темер». Остальная часть рынка, включая секцию «Восточный», продолжает работать в обычном режиме.
По данным ФССП, исполнительные действия были проведены группой принудительного исполнения совместно с сотрудниками ГУ МВД и Управления Росгвардии по Ростовской области. Закрытие инициировано на основании решений Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, которые предписывают административное приостановление деятельности объектов. Адреса закрытых павильонов: ул. Лелюшенко, 19/5 («Первый Темер») и ул. Миронова, 12/5 («Белый Темер»).
Должникам – руководителям торговых точек – были вручены процессуальные документы, а также предупреждения об ответственности за неисполнение судебного решения, включая административные и уголовные санкции. В ФССП отметили, что исполнительные производства находятся на контроле в Первомайском районном отделении судебных приставов Ростова.
Директор «Белого Темера» Шамиль Карабашев в комментарии порталу DonDay уточнил, что основная причина закрытия – отсутствие некоторых документов по итогам санитарно-эпидемиологических проверок. Суд предоставил 30 суток на устранение нарушений, но, по словам Карабашева, проблемы могут быть решены раньше, что позволит возобновить работу павильонов досрочно.
Информация о закрытии начала распространяться в социальных сетях днем 28 января, вызвав обеспокоенность среди местных жителей и торговцев. ФССП подчеркивает, что меры приняты для обеспечения соблюдения законодательства, и деятельность рынков приостановлена только на период до устранения замечаний.