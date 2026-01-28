В ФСПП прокомментировали закрытие торговых объектов на ростовском рынке «Темерник»

Фото: Donday

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области официально подтвердило временное закрытие двух торговых объектов на рынке «Темерник». Информация опубликована на сайте ведомства и касается павильонов «Первый Темер» и «Белый Темер». Остальная часть рынка, включая секцию «Восточный», продолжает работать в обычном режиме.По данным ФССП, исполнительные действия были проведены группой принудительного исполнения совместно с сотрудниками ГУ МВД и Управления Росгвардии по Ростовской области. Закрытие инициировано на основании решений Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, которые предписывают административное приостановление деятельности объектов. Адреса закрытых павильонов: ул. Лелюшенко, 19/5 («Первый Темер») и ул. Миронова, 12/5 («Белый Темер»).Должникам – руководителям торговых точек – были вручены процессуальные документы, а также предупреждения об ответственности за неисполнение судебного решения, включая административные и уголовные санкции. В ФССП отметили, что исполнительные производства находятся на контроле в Первомайском районном отделении судебных приставов Ростова.Директор «Белого Темера» Шамиль Карабашев в комментарии порталу DonDay уточнил, что основная причина закрытия – отсутствие некоторых документов по итогам санитарно-эпидемиологических проверок. Суд предоставил 30 суток на устранение нарушений, но, по словам Карабашева, проблемы могут быть решены раньше, что позволит возобновить работу павильонов досрочно.Информация о закрытии начала распространяться в социальных сетях днем 28 января, вызвав обеспокоенность среди местных жителей и торговцев. ФССП подчеркивает, что меры приняты для обеспечения соблюдения законодательства, и деятельность рынков приостановлена только на период до устранения замечаний.